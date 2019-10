3 overlijdens in Nederland door listeriabesmetting, ook Aldi België roept rosbief terug 

De voorbije twee jaar raakten in Nederland twintig mensen besmet met de listeriabacterie via vleeswaren van producent Offerman. Dat zegt het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM gaat ervan uit dat de vleeswaren afkomstig waren van de fabriek van Offerman in Aalsmeer, in de provincie Noord-Holland.

Het was al eerder bekend dat er vermoedelijk wat mis was bij vleeswarenleverancier Offerman. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn er de afgelopen maanden extra inspecties uitgevoerd bij het bedrijf. "We hadden al de indruk dat zaken daar niet goed op orde waren." Offerman roept nu alle vleeswaren terug die in de fabriek in Aalsmeer gesneden en verpakt zijn. Die zijn onder meer bij Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro en Versunie terechtgekomen.