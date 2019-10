Jonge kinderen en hun smartphone: welke regels werken en welke niet? 5 tips

Als preventiewerkster verbonden aan De Sleutel, weet Kelly vooral veel over de verslavende aspecten van smartphones. Dat spelletjes verslavend zijn, weet iedereen die ooit "Candy Crush" of "Angry Birds" geïnstalleerd heeft goed genoeg. Een half uur op het toilet zitten scrollen doorheen Facebook overkomt de beste, maar kinderen missen dan nog een juiste attitude zegt Cathelijn: "We zijn op zoek naar een shotje dopamine. Volwassenen komen nog tot reflectie dat wat ze hebben gedaan niet goed was. Voor kinderen is dat moeilijker. Het is dan aan ouders, scholen om dat een beetje in hun plaats te doen en daar streng in te zijn."

Ook met sociale media moeten we oppassen, zowel jong als oud, vindt Cathelijn: "De apps op telefoons gaan u meer en meer triggeren om met uw telefoon bezig te zijn. Zo ook met de blauwe vinkjes van Whatsapp. Die mechanismes zorgen ervoor dat we verschillende keren naar de gsm gaan kijken, zonder melding."