8 jaar cel voor vader die voor tweede keer baby zwaar mishandelde

In augustus 2008 sloeg de man zijn zoontje van enkele maanden oud dood omdat het jongetje huilde terwijl hij een computerspelletje aan het spelen was. De man was op dat moment vrij onder voorwaarden nadat hij zijn toenmalige vriendin en de baby had geslagen. Hij kreeg 9 jaar cel voor die feiten en kwam in 2018 vrij nadat hij het laatste deel van zijn straf met een enkelband had uitgezeten.