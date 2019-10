Bijzonder record: "Abbey Road" staat na 50 jaar opnieuw op nummer 1 in de albumlijsten 

Het vorige record stond overigens ook op naam van de Beatles, met "Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band". Dat album kwam twee jaar geleden opnieuw op nummer één na een afwezigheid van 49 jaar en 125 dagen, 100 dagen minder dan "Abbey Road".



Ook in ons land heeft "Abbey Road" deze week de eerste plaats veroverd in de Ultratop Albums-lijst, de lijst van de best verkochte albums. Bij ons is er geen sprake van een record, want de lijst gaat maar terug tot 1995.