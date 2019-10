Meer studenten zullen kunnen beginnen aan opleiding geneeskunde: minister Weyts laat quota los

De quota zijn al jaren een communautaire discussie, omdat ze aan Franstalige kant jaar na jaar worden overschreden. In 2017 voerde de Franse Gemeenschap in navolging van Vlaanderen een vorm van toelatingsexamen in, maar nog altijd worden meer studenten tot de opleiding toegelaten dan aan het werk kunnen. Volgens de Franstaligen is dat nodig om het tekort aan huisartsen weg te werken.