"Goed weekend hé!": Ongewoon debat in Vlaams Parlement, oppositie stapt op, regering debatteert met zichzelf

Vlaams Belang, Groen, SP.A en PVDA zijn misnoegd omdat de regering-Jambon de begrotingstabellen over het regeerakkoord pas maandag wil vrijgeven. Volgens minister-president Jan Jambon is dat ruim op tijd, want pas dinsdag moet erover gedebatteerd worden in de bevoegde commissie Begroting.



Maar de oppositie wil die cijfers nu al zien. Een debat over de regeringsverklaring zonder die cijfers, is in hun ogen onmogelijk. Ook de uitspraak van Jambon gisteravond op een bijeenkomst van Doorbraak.be viel niet in goede aarde bij de oppositie. "De tabellen liggen klaar, maar als de oppositie die eist, neig ik ze niet te geven", zei Jambon daar. "U spot niet alleen met de oppositie, maar ook met het hele parlement", was de repliek van Chris Janssens, fractievoorzitter van Vlaams Belang. Ook de linkse oppositiepartijen spuiden hun kritiek op de houding van Jambon.