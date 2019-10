Bernie Sanders zal deelnemen aan verkiezingsdebat op 15 oktober

In de Verenigde Staten zal senator Bernie Sanders zijn campagne weer opnemen en deelnemen aan het volgende debat tussen Democratische presidentskandidaten op 15 oktober. Dat schrijft hij op Twitter. De 78-jarige Democraat werd begin deze week met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Sanders kreeg 2 stents ingeplant en moest zijn campagne even stopzetten.