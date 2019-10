Brexit drijft Banksy-prijs op: "Chimpansees in Lagerhuis" verkocht voor recordbedrag van ruim 11 miljoen euro

Het is niet voor het eerst dat een werk van de mysterieuze artiest in het nieuws komt in de marge van de brexit. In de Britse havenstad Dover was er tot voor kort een werk dat een arbeider toont die een van de sterren in de vlag van de Europese Unie weghakt (zie foto onder). Het brexit-kunstwerk is eind augustus verdwenen. Het is niet duidelijk of het is weggenomen en verkocht of gewoon overschilderd.

Herbekijk hieronder de reportage in "Het Journaal":