Cineast Luc Besson opnieuw aangeklaagd voor verkrachting

Het Franse gerecht opent een tweede onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting door regisseur Luc Besson. Dat gebeurt na een nieuwe klacht van de Belgisch-Nederlandse actrice Sand Van Roy. Zij diende vorig jaar ook al een klacht in, maar die werd geklasseerd. De regisseur ontkent de feiten. Luc Besson is 60 en regisseerde tientallen films, onder meer "Taxi'', ''Le grand bleu'' en ''The fifth element''.