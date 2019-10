Handelsbeurs in Antwerpen is na 20 jaar terug van weggeweest

De Handelsbeurs in het historische hart van Antwerpen bestaat al meer dan 500 jaar maar brandde twee keer volledig af. De beurs was de verbinding tussen de Meir en de Lange Nieuwstraat en jarenlang een centrale ontmoetingsplek in de stad.

Rol terug opnemen

Na twintig jaar leegstand en drie jaar werken kan de Handelbeurs vandaag opnieuw haar economische, sociale en toeristische rol in Antwerpen opnemen. "De beurs krijgt zowel een economische als een culturele functie", vertelt schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder. "Ook kan de Antwerpenaar terug doorlopen van de Lange Nieuwstraat naar de Meir, fantastisch!"

Evenementen

Aan de Handelbeurs komen ook een restaurant, hotel en parkeergarage. Binnenkort kunnen er allerlei evenementen georganiseerd worden zoals modeshows, congressen, beurzen, concerten en galadiners.