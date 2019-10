"De regisseur van "10" zocht een knappe vrouw. Na één gesprek had ik de rol!"

De bekende Amerikaanse filmrecensent Roger Ebert merkte Derek in de film als volgt op: "Bo Derek is zo aantrekkelijk. Zo’n pure en opwindende belichaming van de vleselijke perfectie. Daarom zijn we ook helemaal mee met iedere stap die Dudley Moore (die de rol van George Webber speelde, red) zet, zelfs wanneer hij zich uitslooft op Ravels oneindig lange "Bolero"." "Dudley Moore is nu en dan grappig, Julie Andrews (die de rol van Webbers vriendin speelde, red) is vooral charmant en Bo Derek is op ieder moment adembenemend", concludeerde John J. Puccio van Movie Metropolis dan weer.

Bo Derek: "Blake (Edwards, regisseur van "10", red) zocht een mooie vrouw en er was hem gezegd dat de vrouw van John (Derek, haar toenmalige echtgenoot, een veel gevraagd filmacteur in de jaren 50, red) er goed uitzag. Ik kreeg dus een telefoontje van hem, ging met Blake praten en, pardoes, ik had de rol." (praatprogramma Larry King Live, maart 2000)