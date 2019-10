Diahann Carroll overleden, eerste zwarte Amerikaanse actrice die niet-stereotiepe hoofdrol speelde in televisieserie

De scenaristen van NBC maakten van het gezin van "Julia" een all American family, bijzonder goed geïntegreerd in de blanke buurt. Julia Baker ontmoette af en toe een huwelijkskandidaat, haar zoontje had altijd een mening over die mogelijk nieuwe vader. Dat leidde tot wat voorspelbare humor. In een aflevering werd het zoontje gepest op school, uitgescholden. "Wat roepen ze dan?" vroeg Julia in paniek, "nigger?" "Neen", antwoordde de jongen, "dikzak". Dat allemaal in 1968-71, een raciaal moeilijke periode in de VS.