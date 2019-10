"Ed Sheeran had beter andere tatoeages gekozen, maar hij wou ze zo"

In het interview met Mirror zegt Paul, die ook Cara Delevingne, Harry Styles en Rihanna onder zijn beroemde klanten telt, onder meer over de tatoeages van Sheeran: "Zijn tatoeages zijn niet echt goed. Ze zijn ‘shit’. Ik heb bijvoorbeeld Pingu bij hem aangebracht, omdat hij dat tekenfilmfiguurtje als kind leuk vond. Of het speculaasmannetje. Wat was het gevolg? Plots vraagt men me alleen nog maar om die ‘Pingu de pinguïn’ te tatoeëren. Terwijl ik juist als artiest op een veel hoger niveau bezig was. Die oude klanten komen dan natuurlijk niet terug."