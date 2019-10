Ex-Conservatief Rory Stewart wil onafhankelijk burgemeester van Londen worden

Het is geen elegant afscheid voor Stewart, tot voor kort minister van Internationale Ontwikkeling in de regering van premier Theresa May. Na haar vertrek nam Stewart ontslag uit de regering. Onlangs werd hij door premier Boris Johnson uit de Conservatieve fractie in het parlement gegooid, maar hij bleef wel parlementslid en lid van de partij.

Nu stapt hij ook uit de Conservatieve partij en zal hij geen kandidaat zijn bij de volgende verkiezingen. Wel wil hij als onafhankelijke kandidaat-burgemeester opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Londen volgend jaar. Hij zal het dan opnemen tegen de huidige socialistische burgemeester Sadiq Khan en tegen de Conservatieve kandidaat Shaun Bailey. Die verkiezingen vinden plaats op 7 mei volgend jaar.