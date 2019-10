Kopstukken N-VA en PS zaten opnieuw samen, neemt N-VA-voorzitter De Wever fakkel van informateursduo over?

De N-VA en de PS hebben elkaar de voorbije weken en maanden al meerdere keren gesproken, zo zegt PS-kopstuk Paul Magnette in verschillende kranten. Zelfs meerdere keren de laatste dagen. De laatste keer was gisteren nog, is aan onze redactie bevestigd. Waren aanwezig: Bart De Wever en Theo Francken voor de N-VA, Elio Di Rupo en Paul Magnette voor de PS en de twee informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders. (De foto bovenaan in dit artikel is een archieffoto, red.)

Volgens onze informatie hebben de kopstukken van beide partijen en de informateurs overlegd over wat er maandag moet gebeuren. Dan loopt de informatieopdracht van Reynders en Vande Lanotte normaal gezien af. Welke politicus of politici het duo zal opvolgen, zullen we pas maandag met zekerheid weten, maar we horen dat N-VA-voorzitter Bart De Wever er mogelijk alleen op uitgestuurd zou worden om het een en ander uit te klaren.

Op de dag van het Vlaamse regeerakkoord liet De Wever immers verstaan dat hij nog altijd niet weet wat de PS nu wil. De Wever zou mogelijk daarom de opdracht krijgen om daarover duidelijkheid te vragen aan de PS. Een duo van N-VA en PS uitsturen zou nog niet aan de orde zijn, omdat dan het signaal gegeven zou worden dat de N-VA en de PS het al eens zijn om samen een regering te vormen. En daar is het nog te vroeg voor.