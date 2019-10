Franse antiterreurbrigade neemt onderzoek naar steekpartij in politiekantoor in Parijs over

In de loop van de avond werd duidelijk dat de man zijn daad goed voorbereid had. Zo stuurde hij een SMS naar zijn vrouw, waarin hij verklaarde "dat hij een mes had gekocht".

Bovendien zou de man de laatste tijd contacten hebben onderhouden met Salafistische moslims, wat dus mogelijk op radicalisering wijst.

De man was 18 maanden geleden bekeerd tot de islam, maar tot voor kort waren er geen tekenen vastgesteld van radicalisering. Hij was afkomstig van het Franse eiland Martinique in de Caraïben en werkte sinds 2003 als informaticus op het hoofdkantoor van de Parijse politie op het Ile de la Cité in Parijs, vlak bij de Notre-Dame dus.

Gisteren heeft de man daar onverwacht een aantal collega's neergestoken met een mes. Vier mensen zijn overleden. De dader werd daarop doodgeschoten door een jonge agent die nog maar net in dienst was.