Geen overgangsperiode voor afschaffing woonbonus: Akte moet voor 1 januari, getekend compromis is niet voldoende

De woonbonus is indertijd ingevoerd om jonge gezinnen te helpen bij de aankoop van hun eerste woning. "Uit alle studies blijkt dat dit niet het geval is", zegt de minister. "De woonbonus heeft de prijzen mee omhoog geduwd en die factor willen we nu wegnemen." Bovendien onderlijnt Diependaele dat in ruil voor de afschaffing van de woonbonus, de registratierechten dalen. Dat is de belasting die u betaalt bij de aanschaf van een woning.