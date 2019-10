Britse prins Harry sleept nu ook uitgevers van The Sun en The Daily Mirror voor de rechter

Het Britse koningshuis bevestigt dat er een klacht is ingediend over het illegaal onderscheppen van voicemailberichten, maar geeft geen verdere details. De geviseerde tabloids -de verzamelnaam voor de Britse populaire pers- zijn The Sun, The Daily Mirror en News of the World. Die laatste krant werd in 2011 opgedoekt, als gevolg van een groot afluisterschandaal.