Hoogste sjiitische geestelijke veegt Iraakse politici de mantel uit: "Jullie luisteren niet naar de mensen"

Het volksprotest woedt intussen in alle hevigheid voort. De voorbije 24 uur zouden er in de zuidelijke stad Nassiriyah opnieuw negen doden zijn gevallen. Daar zou het protest zijn uitgemond in een volksopstand. Ook in andere Zuid-Iraakse steden zoals Amarah, al-Hillah en Najaf is de bevolking vandaag opnieuw op straat gekomen. In die steden is de avondklok afgekondigd en ligt het internet grotendeels stil.