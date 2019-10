De bedrijfswereld heeft vandaag uitleg gekregen over de mogelijkheden van een 3D-betonprinter in de bouw. 7 studenten van de Thomas More Hogeschool in Geel experimenteren al sinds vorig jaar met zo'n printer. Ze maakten al de wanden en raamafsluitingen van een huis. Volgende maand willen ze de volledige ruwbouw van een huis printen.