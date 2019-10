"IJzeren draak" uit dinotijd ontdekt in Australië: pterosauriër moet machtig roofdier geweest zijn

Van de nieuw ontdekte Ferrodraco lentoni hebben onderzoekers delen van de schedel, vijf ruggenwervels, elementen van beide vleugels en 40 tanden of delen van tanden gevonden. Hoewel alle stukjes samen maar 10 procent van het beest vertegenwoordigen, is de vondst bijzonder leerrijk voor onderzoekers. "Deze ontdekking geeft ons een beter idee over hoe pterosauriërs leefden in Australië in het midden-Krijt", zegt Adele Pentland van het Australian Age of Dinosaurs (AAOD) Natural History Museum.