Inburgering en integratie in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord: over wie gaat het? En wat staat hen te wachten?

Wie verplicht moet inburgeren zal in de toekomst ook altijd een buddy krijgen. Dat is nieuw. Hier en daar bestaan er al buddy's en die blijken echt te helpen om sneller te integreren. Zo'n buddy is een Belg die in de praktijk toont hoe wij hier leven, die letterlijk mee op sleeptouw neemt .

In het regeerakkoord staat dat de buddy 40 uur lang moet helpen bij het uitbouwen van een netwerk. Dat netwerk is cruciaal bij integratie en zal nu dus actiever aangepakt worden. Dat kan via een kennismakingsstage bij een bedrijf, een vereniging of via vrijwilligerswerk. De grote vraag is nu hoe dat buddyproject zal uitgewerkt worden. Is daar budget voor vrijgemaakt? Zal dat door vrijwilligers gebeuren en zo ja, krijgen die daar dan een opleiding voor?