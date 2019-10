John Crombez stopt als voorzitter bij SP.A, hij is geen kandidaat bij voorzittersverkiezingen

"SP.A staat voor een belangrijke uitdaging met een vernieuwde ploeg", zegt Crombez in een reactie aan persagentschap Belga. "Zelf stel ik me niet opnieuw kandidaat voor het voorzitterschap. Ik doe dat met veel vertrouwen in de vernieuwde ploeg. Aan alle kandidaten veel succes gewenst. Ik wil oprecht alle leden bedanken voor de voorbije jaren. Het is nu aan hen om te beslissen aan wie ze het vertrouwen geven om de partij de volgende jaren sterker te maken", zegt Crombez.