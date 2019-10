Gaf psycholoog traumadossiers van patiënten door aan misdaadauteur? "Mijn hele levensverhaal wordt hier verkocht"

Eén van de ex-patiënten getuigde over de gelijkenissen met haar levensverhaal. “Zelfs de namen uit mijn omgeving zijn niet eens veranderd. Veel mensen in mijn omgeving herkennen zich met naam en toenaam in de gebeurtenissen uit het boek," zegt de vrouw. "De auteur moet inzage gekregen hebben in mijn dossier. Het laatste wat ik wou, was dat deze moeilijke momenten uit mijn leven in de Vlaamse boeken-top 10 terecht zouden komen."