Herbeleef: Regeerakkoord goedgekeurd na bizar schouwspel in Vlaams Parlement, oppositie verlaat vroegtijdig halfrond

"Dit is gewoon een pijnlijke vertoning", zegt analist Wouter Verschelden (Newsmonkey) in "Villa Politica". "Je ziet regeringsleden die op hun telefoon bezig zijn. Dat helpt de democratie niet. En dat is voor een stuk de verantwoordelijkheid van Liesbeth Homans. Als parlementsvoorzitter moet je toch een compromis zoeken tot je er een hebt, of er goed over nadenken hoe je dat gaat oplossen. Deze oplossing is, denk ik, een van de minst goede."