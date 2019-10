E34 richting Antwerpen volledig versperd door zwaar ongeval in Melsele: "Vermijd de omgeving"

Het ongeval gebeurde iets na 16 uur. Een vrachtwagen die auto's vervoerde, reed in op de staart van een file. Het ongeval deed zich voor net voor de brandweerkazerne van de Hulpverleningszone Waasland in Melsele. Brandweerlui die aanwezig waren, hoorden de knal en snelden meteen ter plaatse.

De bestuurder van de vrachtwagen die op de file inreed, zat gekneld. De hulpdiensten hadden heel wat werk om de man te bevrijden, zijn toestand is kritiek. In een aangereden vrachtwagen stonden een aantal vaten gevuld met een gevaarlijk chemisch product. De vaten kwamen op de weg terecht maar sloegen niet lek. Twee andere bestuurders raakten lichtgewond. De weg zal vermoedelijk nog tot vanavond laat afgesloten blijven. De verkeershinder is zeer groot.

Ook op andere snelwegen rond Antwerpen verloopt het verkeer erg moeizaam, voornamelijk als gevolg van het regenweer.

