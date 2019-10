Na het BK Meeuwenschreeuwen, het BK Broodpudding in De Panne

In De Panne vindt op zaterdag 5 oktober het Natuurfestival plaats. Daar wordt voor het eerst het Belgisch kampioenschap Broodpudding maken georganiseerd. Claude Willaert zit in de organisatie: "Iedereen met in de namiddag met een gemaakte broodpudding naar het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne om zich daar aan te melden voor het BK."

"Ol nie na de wuppe"

Het thema van het Natuurfestival is "Ol nie na de wuppe" naar het lied van Het Zesde Metaal: "Het thema draait rond zoveel mogelijk recycleren en opnieuw gebruiken. Iedereen verdient een tweede kans in het leven, ook oud brood. De broodpudding moet bij voorkeur sappig en nes zijn maar voor het BK mag er zeker geen alcohol in zitten", verduidelijkt Claude Willaert.

Meer informatie over het Natuurfestival en het BK Broodpudding op deze website: https://www.west-vlaanderen.be/natuurfestival