Natuurpunt en Elia stellen voor op Werelddierendag: "fireflies" tegen vogelsterfte door hoogspanningslijnen

Elia, de beheerder van de hoogspanningskabels, heeft een nieuw systeem bedacht om te voorkomen dat vogels tegen hun kabels vliegen. Dat wordt vandaag, op Werelddierendag, geïnstalleerd in Noordschote, een idyllische plek in de Westhoek, maar met de voor vogels dodelijkste hoogspanningslijn van het land. Het gaat om een afschrikkingsmiddel dat bestaat uit kleine reflectoren, die oplichten als vuurvliegjes wanneer ze in de wind bewegen. Zo lag ook meteen de naam van de uitvinding vast: fireflies. Elk jaar vliegen tot 500.000 vogels tegen de kabels, en daar wil Elia in samewerking met Natuurpunt iets aan doen.