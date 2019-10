Nieuwe visveiling van Oostende na twee jaar officieel open

De oude vismijn van Oostende werd twee jaar geleden gesloopt. Nu is er een volledig nieuw gebouw van 5.000 vierkante meter groot. "Het gebouw is veel efficiënter opgebouwd", zegt commercieel directeur Tom Premereur. "De vis wordt in een aparte loods gesorteerd en onmiddellijk in een afgesloten frigo gestopt. Als de verkoop start, gaat de vis naar de andere kant van het gebouw waar de kopers de vis meteen kunnen inladen. Dankzij het gebouw kunnen we veel sneller werken."

Ook de visboeren zijn tevreden met de nieuwe veiling. Pascal Janssens: "Het is heel belangrijk dat de vis netjes gekoeld blijft. Dat lukt perfect nu. De koudeketen wordt nooit meer onderbroken. Zeker in de zomer is dat heel belangrijk."

De nieuwe visveiling van Oostende heeft 5 miljoen euro gekost.