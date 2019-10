Drones, paarden en kloosters: zeven tips voor Open Bedrijvendag dit jaar 

In Oost-Vlaanderen kan u naar Arcelor-Mittal, en dat is een indrukwekkende ervaring. Bij wijze van contrast is Atelier Compaan een must. Dit bedrijf maakt meubelen op maat, op stevig ambachtelijke wijze, met veel ijzer op het aambeeld, vuur en gehamer. Compaan restaureert ook smeedwerk en natuursteen, en geeft workshops en opleidingen in die richting. Zo is Compaan een partner van de Commonwealth War Graves Commission. Het bedrijf heeft een sociale dimensie en geeft jongeren en werkzoekenden de kans om ervaring op te doen. Op de bedrijvendag mogen kinderen de smid helpen een zwaard of een schild te maken.