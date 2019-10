Beste Vlaamse regering, wat bedoelt u met "initiatieven die zich op etnisch-culturele afkomst terugplooien"?

Als wij in het regeerakkoord lezen dat de nieuwe Vlaamse regering wil inzetten op bruggen bouwen, inclusie en verbinding dan is ze bij onze organisatie aan het juiste adres want dit is de core business van onze werking.

Daarom deze oproep aan de Vlaamse ministers: zie ons als een bondgenoot in plaats van een gevaar voor de samenleving! Heel wat van wat jullie willen bereiken, doen wij al. We verbinden mensen door tal van projecten. We leiden mensen op tot onderwijsambassadeur, gezondheidsambassadeur of boekenambassadeurs. We brengen buddy's bijeen in ons project "Compagnons".

Heel veel nieuwkomers komen in het begin van hun integratieproces bij FMDO of een andere organisatie terecht. We hebben tal van succesverhalen van mensen die na een project of vrijwilligerswerk binnen onze werking doorstromen naar een goede job en hun weg in de samenleving beter vinden.