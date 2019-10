Kan een complete herinrichting van het politieke landschap CD&V, Open VLD en de SP.A redden?

Dit lijkt me de enige manier om de traditionele partijen een pijnlijk einde te besparen. Het is dit of een totale ineenkrimping tot een nietszeggend formaat. Jongeren willen meer duidelijkheid in de politiek zien en dit kan een oplossing zijn.

Op deze manier zouden Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) en Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten samen in één partij kunnen zitten, net als Kamerlid Theo Francken (N-VA) en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Want zoveel verschillen ze allemaal niet van elkaar, en dan nog gaat het vaak om een verschil in communicatie.

