Waarom een neutrale overheid voor iedereen goed is, niet-gelovigen én gelovigen

In realiteit gaat het neutraliteitsdebat noch over de hoofddoek, noch over de islam. Dat El Hammouchi het debat daartoe verengt, is bijzonder kwalijk. Waar het wel om draait is de vrijheid en het samenleven. Om die in de publieke en de privésfeer alle kansen te geven, is het volkomen legitiem om binnen de context van de overheid en het officieel onderwijs de vrijheid te beperken.