Het beeld van het rijke Westen dat het passieve Zuiden probeert te "redden", is voorbijgestreefd

Net als de andere Vlaamse universiteiten engageert de KU Leuven zich in universitaire ontwikkelingssamenwerking en dit in toenemende mate. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, op een relatie waarbij beide partijen hun voordeel doen, kennis co-creëren en via vorming aan capaciteitsopbouw doen in Noord en Zuid.

Het zal vreemd klinken maar wij hebben onze partners in het Zuiden nodig om bijvoorbeeld de globale uitdagingen op het vlak van duurzaamheid beter in te schatten, net zoals we niet buiten samenwerkingen met de rest van de wereld kunnen.

Van hun kant willen onze partneruniversiteiten in het Zuiden groeien en hun rol opnemen als aandrijvers van verandering en vooruitgang in hun eigen samenleving. Want we zijn het eens met De Cordier dat “ontwikkeling” een vage en moeilijke term is. Daarom laten we de prioriteiten bepalen door de mensen die er zelf de voordelen van zullen plukken.