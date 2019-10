Afgelopen zomer bijna 40 procent meer arrestaties in Oostende: "We treden kordaat op"

De politie van Oostende heeft een drukke zomervakantie achter de rug. In de maanden juli en augustus zijn samen meer dan 450 mensen gearresteerd. Dat zijn er 40 procent meer dan vorig jaar en dubbel zoveel als twee jaar geleden.

"Het bestuursakkoord vraagt ons om kordaat op te treden, dus dat doen we ook", zegt Caestecker. "We treden hard op voor amokmakers. Dat kan gaan over bestuurlijke zaken, openbare dronkenschap of ordeverstoring. Maar het gaat ook over gerechtelijke zaken: misdrijven of inbreuken op bepaalde wettelijke zaken."