Professor Herman Matthijs: "Er is geen enkel decreet dat Jambon verplicht de begrotingscijfers nu al vrij te geven"

Het debat over de regeringsverklaring van Jambon I lijkt te zullen uitdraaien op de eerste grote confrontatie tussen de meerderheid en oppositie in het Vlaams Parlement. De oppositie eist dat de regering de begrotingscijfers bekendmaakt alvorens er over het regeerakkoord gedebatteerd en gestemd wordt. Dat debat en die stemming vinden vandaag plaats, vanaf 10 uur. Minister-president Jan Jambon wil de cijfers echter pas maandag lossen, om er dinsdag over te debatteren in de bevoegde commissie Begroting.

Volgens Herman Matthijs, professor openbare financiën aan de UGent en VUB, is het niet uitzonderlijk dat een regering haar regeerakkoord voorstelt zonder er meteen de cijfers bij te geven. "Dat is niet nieuw in de geschiedenis", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Er is ook geen enkele decretale verplichting dat men bij een regeerakkoord onmiddellijk ook de cijfers moet geven."