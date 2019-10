Saudi-Arabië is bereid tot een staakt-het-vuren met de sjiitische Houthi-militie in Jemen

Al die tijd leverden de Verenigde Arabische Emiraten en Soedan de grondtroepen voor de strijd tegen de Houthi's. Onlangs maakten de Emiraten bekend dat ze het grootste deel van hun troepen gaan terugtrekken. De Emiraten steunen ook de Zuid-Jemenitische milities die afscheiding willen van -het in feite nog slechts theoretisch bestaande- Jemen. Die separatisten hebben de zuidelijke havenstad Aden en omliggend gebied overgenomen. Met de machtsdeling tussen militairen en burgers in Soedan lijkt ook dat land een streep te trekken onder de oorlog.

De grootste druk komt evenwel van de aanvallen op tankers in de Perzische Golf de voorbije weken en dan vooral op de aanvallen met kruisraketten en drones op pijpleidingen en olie-installaties in Saudi-Arabië midden september. Daardoor was de Saudische olieproductie tijdelijk met de helft verminderd. Saudi-Arabië zoekt dus naar een uitweg uit die crisis, zeker nu onlangs ook volksprotest is uitgebroken tegen het regime van bondgenoot en president Abdel Fattah al-Sisi in Egypte. Ook het feit dat VS-president Donald Trump blijkbaar geen zin heeft in een confrontatie met Iran doet de Saudi's twijfelen.