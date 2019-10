Geen debat, wel groot schouwspel in Vlaams Parlement: smakelijk was dit niet, beste politici

Waarom die cijfers dan toch niet geven? Is het omdat er dingen in staan die we nog niet weten? Voor een stuk wel. Waar we namelijk nog geen goed zicht op hebben, zijn de besparingen.

Stel dat de cijfers vandaag vrijgegeven zouden zijn, dan zou het debat vooral daarover gaan. En dat zou bijvoorbeeld lastig kunnen zijn voor CD&V, een partij die al een lastige week achter de rug heeft (met kritiek op het akkoord en op het ministerschap van voorzitter Wouter Beke). CD&V wacht ongetwijfeld bakken kritiek van de linkse oppositie, maar de partij moet uiteindelijk wel op het groene knopje drukken en het vertrouwen geven aan de nieuwe regering. En kijk, dat is intussen zelfs al gebeurd. Er is al gestemd, nog voor het debat echt gevoerd is.