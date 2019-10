Spoormedewerkers Infrabel vinden verloren gelopen hond van Franse regisseur terug

Er is vandaag contact geweest met een assistent van regisseur Carax. "Over een specifieke rol in de film is er niet gesproken. Ik heb ook nog niet gehoord of de medewerkers van Infrabel daar interesse voor hebben. Het is momenteel een vraagteken, maar we zullen er binnenkort wel een antwoord op krijgen. Een filmrol zou een mooi extra zijn, maar is niet echt nodig", zegt Baeken.

"Het is vandaag Werelddierendag en we willen heel graag aan acteur Mark Hamill vragen om de mensen van Infrabel die de hond gevonden hebben een bedankje te sturen via zijn Twitteraccount. Mark Hamill, retweette namelijk op sociale media een oproep om het hondje terug te vinden", besluit Baeken.

Mark Hamill is onder meer bekend door zijn vertolking van Luke Skywalker in de Star Wars-films.