Mysterieuze stank in Machelen is er nog altijd: "Hoofdpijn en geïrriteerde ogen"

"Het was verschrikkelijk woensdagavond", zegt een inwoner van Machelen. "Het ruikt naar verbrand rubber en je krijgt het benauwd. Ook Monique Michaux, dermatologe in Machelen, klaagt over de geur. "Het was een heel indringende geur, precies verbrande banden. Het was heel prikkelend aan de ogen, de keel, het werkt op de ademhaling en het gaf hoofdpijn en braakneigingen."

"Verboden praktijken"

Waar de geurhinder vandaan komt, is niet duidelijk. Vorige maand voerde de gemeente Machelen een aantal metingen uit. Maar dat leverde niets op. "Het is altijd 's avonds laat, om een uur of tien, dat we de stank ruiken", zegt Michaux. "Het is duidelijk dat iemand iets wil verbergen, het is een geur die er niet moet zijn."

Mysterie

Burgemeester Marc Grootjans (CD&V) vindt het dan weer opmerkelijk dat het altijd de eerste woensdag van de maand is. Politie en brandweer blijven zoeken naar de oorzaak, maar voorlopig blijft het een mysterie.