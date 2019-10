"Dagelijkse kost"-straat in Leuven na meer dan twee jaar weer opgeknapt

Zonder het te weten, hebben al heel wat mensen door de Schrijnmakersstraat gewandeld. Het is namelijk de locatie van het kookprogramma "Dagelijkse kost". De straat lag er de afgelopen jaren erg slecht bij, en heeft daarom een grondige opknapbeurt gekregen. De inwoners zijn alvast erg blij. "Het is eindelijk mooi geworden, maar wat heeft het lang geduurd, meer dan twee jaar. Dat was wel erg vervelend", zegt een buurvrouw. "Het ziet er ook veel breder uit, en lichter", voegt haar vriendin toe. "Vroeger was het maar een donker steegje, nu lijkt het opener".

Gevaarlijk

Maar het allerbelangrijkste vinden ze de nieuwe kasseien. "Vroeger was het echt gevaarlijk om hier te wandelen, zeker voor oudere mensen. Je had heel de tijd het gevoel dat je kon struikelen, dat is nu niet meer het geval." Zaterdag wordt de straat feestelijk geopend met een drankje, hapje en bezoek aan het bekendste pand van de straat, dat van "Dagelijkse kost".