Waarom woorden als "mekel" en "dwaan" verdwenen zijn uit het Nederlands

“Het is onvoorspelbaar wanneer een woord zal verdwijnen”, stelt taalwetenschapper Freek Van de Velde. “Maar toch zie je patronen. Het lijkt op een natuurlijk proces. Woorden die verwijzen naar concepten die we allemaal hebben, die in alle culturen voorkomen, blijven langer. Woorden voor lichaamsdelen zoals arm of been. Woorden voor hemellichamen zoals zon en sterren. Dit soort woorden kunnen twee- tot vierduizend jaar meegaan. Je hebt zelfs woorden die tot tienduizend jaar kunnen standhouden. Het gaat dan vooral om voornaamwoorden zoals ik en jij. Ze kunnen wel aangetast worden, de klank kan wijzigen, maar ze blijven veel langer bij ons. Het is ook zo dat hoe frequenter een woord voorkomt, hoe langer het zal blijven.”

“De verschriftelijking van onze samenleving heeft ervoor gezorgd dat er ontzettend veel woorden bij komen. Meer dan ooit, al kan je het in vroege tijden natuurlijk moeilijk meten. De boekdrukkunst en het onderwijs houden woorden levend. De geschiedenis laat zien dat samenlevingen die woorden opschrijven hun woorden langer behouden. De boekdrukkunst heeft er ook voor gezorgd dat woorden voor altijd blijven bestaan. Het is moeilijk nog een eindpunt te bepalen. In het werk van Ernest Claes staan vreemde woorden, maar ze bestaan nog minstens zolang de boeken bestaan. Het is een papieren bestaan. Toen de boekdrukkunst nog niet bestond, kon een woord voor altijd verdwijnen.”

En welk bedreigd woord mag van Freek Van de Velde ten slotte zeker niet verdwijnen uit het Nederlands? “Zigzaggen!”