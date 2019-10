Amerikaanse president Trump wil dat China de Bidens onderzoekt, wat deed de zoon van Joe Biden precies in China?

Twee dingen vallen daarbij op. Zo richtten het Chinese fonds en Rosemont Seneca Partners samen een joint venture op in China. Rosemont Seneca Partners is een bedrijf van Hunter Biden en Chris Heinz, die laatste is een stiefzoon van voormalig Democratisch presidentskandidaat en ex-minister van Buitenlandse Zaken John Kerry.

Het tweede punt: het Chinese fonds was in 2015 betrokken bij de overname van Henniges, een Amerikaanse producent van auto-onderdelen met vestigingen in Amerika, Europa en China door het Chinese luchtvaart- en defensieconcern AVIC, een staatsbedrijf. Opvallend: John Kerry was toen minister en Joe Biden vicepresident.

Twee maanden geleden stelde de Republikeinse senator Chuck Grassley al vragen bij die overname van Henniges, bij de banden van Hunter Biden met Chinese ondernemingen en de gevolgen voor de nationale veiligheid van de VS. Toch lijkt Henniges geen bedrijf te zijn dat cruciaal is voor de nationale veiligheid van de VS. Amerikaanse media zien tot hiertoe dan ook geen reden tot bezorgdheid of onregelmatigheden, al kunnen er wel vragen worden gesteld over het feit dat Hunter Biden zowel in Oekraïne als in China blijkbaar gebruik maakte van de naam en invloed van zijn vader om zakendeals op gang te trekken.