Uniek in België: Waasland Shopping doet winkeliers lachen met glimlachcoaches

Wie gaat winkelen, krijgt van amper een op de zeven Belgische winkeliers nog een glimlach toegeworpen. In bijna een op de vijf gevallen wordt de klant zelfs compleet genegeerd, zo blijkt uit de Retail Experience Barometer 2019.

Glimlachcoach

In het kader van die cijfers schakelt Waasland Shopping als eerste glimlachcoaches in. Dat zijn mistery shoppers die de winkeliers gaan screenen op verbale begroeting, oogcontact en of dat al dan niet met de glimlach gebeurt. "Onze winkeliers krijgen punten op basis van het bezoek van de glimlachcoach", vertelt manager van Waasland Shopping Toon De Meester. "We doen dat in de vorm van een competitie. Ze krijgen op het einde van het bezoek een rapport met extra werkpuntjes in. De coaches komen zes keer per jaar langs en de winkelier met de meeste punten op het einde, krijgt een trofee."

Volgens De Meester is een goeie glimlach een natuurlijke glimlach: "Een glimlach mag niet geforceerd zijn. Als je iets met de glimlach doet, dan straal je dat ook uit en breng je het over naar de klant."

100% glimlach

"We willen dat onze klanten zo klantvriendelijk mogelijk worden onthaald", gaat hij verder. "Het is belangrijk dat ze een aangename winkeluitstap ervaren. Door te werken met glimlachcoaches zijn we daarin ook sterk gegroeid. In plaats van dat slechts een op zeven winkeliers nu een glimlach werpt naar de klant, zijn dat er nu een op twee. Maar we willen daarin nog verbeteren en gaan naar 100 procent begroeting met glimlach."

Eerder riep Waasland Shopping ook al de hulp in van een gespecialiseerd uitzwaaiteam.