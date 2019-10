UZ Gent opent eerste polikliniek buiten eigen campus

De polikliniek in Oosterzele is de allereerste satellietvestiging van het Gentse Universitair Ziekenhuis. Een polikliniek is een vestiging van een ziekenhuis waar alleen consultaties plaatsvinden, en waar patiënten ambulante zorg krijgen, momenteel alleen van hartspecialisten. Het gaat dus om diagnoses van klassieke hartaandoeningen, elektrocardiografie, echocardiografie, inspanningstesten, opvolging van pacemakers en defibrillatoren en bloedafnames. Complexe onderzoeken vinden plaats in het UZ Gent.

De nieuwbouw langs de N42 heeft vijf consultatieruimtes, een wachtzaal en een bureau. De polikliniek is er nu alleen voor hartpatiënten. Drie cardiologen van het Gentse UZ, die ook in Zottegem werken, zullen in Oosterzele consultatie houden. Later komen er nog diensten bij.

Minder druk voor patiënten en dokters

Het is de eerste keer dat het UZ Gent met een satellietvestiging werkt. Andere ziekenhuizen doen dat al langer. Volgens Professor Frank Vermassen is zo'n polikliniek nodig om verschillende redenen: "We vinden het nodig om onze gekende hoogkwalitatieve zorg efficiënter aan te bieden aan onze patiënten. Het UZ is niet altijd makkelijk te bereiken, en ook een parkeerplaats vinden, is niet evident. Bovendien moeten patiënten in Gent soms lang wachten op hun beurt. In zo'n polikliniek is de drempel alvast lager. Als patiënten naar de polikliniek gaan, verliezen ze minder tijd, en hebben ze toch de zorg van ons universitair ziekenhuis."

Extra dienst

Er wordt geen onderdeel van het UZ Gent naar Oosterzele verhuisd. Het gaat om een extra activiteit die ook enkele extra jobs creëert. Voorlopig kunnen alleen hartpatiënten op consultatie in de UZ-polikliniek in Oosterzele. Maar op termijn komen er wellicht ook andere disciplines bij. Deze eerste satellietvestiging is een experiment, en er wordt momenteel nog niet over een mogelijke uitbreiding gedacht. Eerst afwachten wat de werking geeft, zo luidt het nog.