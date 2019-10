Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert verhoord in het onderzoek naar voetbalschandaal

Club Brugge-voorzitter, Bart Verhaeghe en Clubmanager Vincent Mannaert zijn vandaag ondervraagd door de gerechtelijke politie in Hasselt. De ondervragingen zouden kaderen in het onderzoek naar het voetbalschandaal. Ze zouden in Hasselt meer uitleg hebben moeten geven over bepaalde facturen, die vroeger betaald zijn aan spelersmakelaar Dejan Veljkovic. Hij wordt gezien als dé spil in het voetbalschandaal.