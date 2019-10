Nog geen tijd gehad om de 300 pagina's van het Vlaamse regeerakkoord te lezen? Dit moet u weten om mee te zijn

Heeft u alle 300 pagina's van het kakelverse Vlaamse regeerakkoord al kunnen doorworstelen? Geen zorgen, wij deden het voor u. Van de jobbonus tot de woonbonus en van de wachtlijsten in de zorgsector tot de wachttijden op de weg: we leggen u in 11 korte video's uit wat u per thema moet onthouden. En vooral: wat dat alles voor u betekent.