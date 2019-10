Waarom het protest in Irak zo hevig is en zo wijdverspreid: armoede, corruptie en niets werkt

Bovendien is de militaire situatie na de nederlaag van de extreem-soennitische terreurgroep IS explosief, nu er zowel Amerikaanse militairen, Iraanse Revolutionaire Wachten en pro-Iraanse sjiitische milities rondhangen in het land, zeker nu de spanningen in de Perzische Golf oplopen. De spontane protestbeweging en Muqtada al-Sadr willen zowel de Amerikanen als de Iraniërs zien vertrekken en hebben lak aan de sjiitische milities.

De situatie in Irak is overigens niet los te zien van andere nieuwe protestgolven die sinds eind vorig jaar door Arabische landen zoals Algerije, Soedan, Libanon en sinds kort ook Egypte trekken. Het is te vroeg om te spreken over een nieuwe Arabische Lente, maar net zoals in Irak zijn veel Arabieren hun corrupte en autoritaire regimes en leiders grondig beu.