Wereldwijde vredeswake van christenen en moslims, 800 jaar na ontmoeting Franciscus met Egyptische sultan

In Antwerpen getuigde Mohamed El Bachiri in de kerk van de minderbroeders-kapucijnen aan de Ossenmarkt. Bachiri verloor zijn echtgenote Loubna bij de aanslagen in Brussel in maart 2016. Hij schreef daar het boek “Jihad van liefde” over, dat ook op het toneel werd gebracht.

"De grootste vijand van de mens is de angst voor de ander," zei hij. "De ontmoeting van Franciscus en de sultan is een gemeenschappelijke traditie en zou ter sprake mogen komen op school. Ze toont ons de weg. Het is niet de bedoeling om de ander te veranderen bij zo'n ontmoeting, maar om samen richting liefde en licht te wandelen," klonk het poëtisch. Bachiri verspreidt een boodschap van liefde, maar krijgt naar eigen zeggen ook veel troost terug sinds de ramp van drie jaar geleden. "Het is iets wederkerigs, en dat geeft toch enigszins betekenis aan wat ons overkwam."

In Antwerpen klonken zowel het loflied van Franciscus als het moslimgebed met de 99 schone namen van Allah. Daarna is een vredesklok ingewijd. Meer over de "Franciscan Call 4 Peace" vindt u hier.