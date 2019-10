Wie wil opvallen op de catwalk, moet daarom nog niet tegen de grond smakken…

2. Voor de meesten zijn fotomodellen op de catwalk vaak onderling verwisselbaar. Maar dat is natuurlijk buiten topmodel Gisele Bündchen gerekend. Tijdens de opening van de Olympische Spelen in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro in augustus 2016 toonde Bündchen op de tonen van "The girl from Ipanema" hoe je als fotomodel je stempel drukt in de modewereld.

Bündchen zelf zou erg genoten hebben van dit optreden "op de langste catwalk waarop ik ooit gelopen heb". Ze stal dan ook de show – een omschrijving die diverse nieuwsmedia wereldwijd blokletterden – in een jurk van de Braziliaanse modeontwerper Alexandre Herchovitch. Niet alleen de bijna 80.000 aanwezigen in het stadion genoten, de hele wereld genoot!